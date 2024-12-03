نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، الاثنين، على زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان التي أجراها للإمارات، ولقائه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بتعاونهما وحكمتهما، وسط تفاعل.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله، يعكس أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في منشوره: "تشكل العلاقات الثنائية الراسخة أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة. ويمثل الزعيمان نموذجًا للحراك الإيجابي في منطقة تواجه تحديات كبيرة".

وأردف أنور قرقاش قائلا: "تعاونهما وحكمتهما صمام أمان في الظروف الإقليمية الراهنة".

وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا بين مستخدمين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال "زيارة خاصة" قام بها إلى دولة الإمارات، الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).