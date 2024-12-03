دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بردوده على مستخدمين لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، حول خبر يفيد بإعلان الجامعة الأمريكية في القاهرة تلقيها تبرعا ماليا من عائلة ساويرس، مؤكدا أن مصر ليست بحاجة إلى جوامع وكنائس، ولكن ينقصها التعليم والصحة.

وحول خبر التبرع المالي من عائلة ساويرس الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، قال أحد مستخدمي منصة "إكس": "باشمهندس نجيب مش مصر نفسها أولى بها من الجامعة الأمريكية، حضرتك حر في مالك، لكن دا مجرد سؤال".

ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "الجامعة في مصر وكل الطلبة مصريون".

كما قال مستخدم آخر على المنصة ذاتها، إنه كان من الأفضل دعم زيادة الكنائس، ليرد عليه نجيب ساويرس قائلا: "بلدنا مش ناقصها كنائس ولا جوامع، ناقصها تعليم كويس وعلاج كويس، وبالتالي أنا بفضل أتبرع للتعليم والصحة، وفي النهاية كل واحد حر في تبرعاته وماله".

ودخل مستخدم آخر في حالة الجدل الدائرة حول التبرع، ليقول موجها حديثه لرجل الأعمال المصري: "أكيد من حكم في ماله ما ظلم، لكن الأقربون أولي بالمعروف والأقربون المصريون، كنت اتبرع لجهة غير حكومية...".

ليرد عليه نجيب ساويرس قائلا: "ومين قالك إن إحنا ما بنعملش كل ده؟ خش علي موقع مؤسسة ساويرس لو يهمك تتأكد بصحيح".

وتفاعل متابعون على "إكس"، مع ردود وتعليقات نجيب ساويرس كالتالي: