(CNN)-- أثار وزير دفاع إسرائيلي سابق حصل على العديد من الأوسمة عاصفة نارية عندما اتهم إسرائيل بتنفيذ تطهير عرقي صد الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع السابق إنه بعد رؤية ما يحدث في غزة، لم يعد بإمكانه استخدام اللقب الذي يُستشهد به كثيرًا للجيش الإسرائيلي باعتباره الجيش "الأكثر أخلاقية" في العالم، حيث قال إن "الجيش الإسرائيلي ليس الجيش الأكثر أخلاقية اليوم.. من الصعب بالنسبة لي أن أقول ذلك".

وشن الجيش الإسرائيلي منذ شهرين عملية مكثفة وقاتلة في شمال قطاع غزة، مستهدفا ما يقول إنهم نشطاء حماس الذين تجدد نشاطهم. وأخبرت جميع المدنيين أنه من أجل سلامتهم، يجب عليهم الذهاب إلى منطقة إنسانية في جنوب غزة. وقد رفض آلاف المدنيين الفلسطينيين المغادرة، بعد أكثر من عام من مطالبتهم بالإخلاء إلى مناطق في غزة، ولم يتم السماح إلا لعدد قليل للغاية من المساعدات بدخول شمال القطاع، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، قائلة إن لديها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل مسؤولية جنائية عن جرائم حرب بما في ذلك "التجويع كوسيلة للحرب" والجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق مسؤول كبير في حماس.