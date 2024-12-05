نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) – أعلن المتحدث باسم ما يُعرف بـ"إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبدالغني، الخميس، أن فصائل المعارضة المسلحة السورية بدأت بالدخول إلى بعض أحياء مدينة حماة.

وقال عبدالغني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "حررنا عدة أحياء في مدينة حماة، ومازال التقدم مستمرا بإذن الله".

وأردف الناطق باسم المظلة التي تضم عددا من الفصائل المعارضة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، في منشور لاحق قائلا: "قواتنا دخلت سجن حماة المركزي، وحررت مئات الأسرى المظلومين منه",

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية أن الفصائل المسلحة دخلت إلى الأحياء الشمالية الشرقية من مدينة حماة بعد هجوم وُصف بـ"الأعنف".

وتدور اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية في ريف حماة الشمالي وريفيها الشرقي والغربي منذ أيام، وأعلنت الفصائل تحقيق عدد من المكاسب عبر السيطرة على مدن وبلدات رئيسية في المحافظة.