(CNN)—تستمر الاشتباكات والغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو السوري بدعم من القوات الروسية على مناطق في مدينة حماة السورية التي تشهد اشتباكات ضارية بين فصائل المعارضة وقوات نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وعن أهمية المدينة، قال المحرر الأول للشؤون الدولية في CNN، بين ويدمان: "إنها مدينة في وسط سوريا تقع على الطريق السريع AM5 الذي يربط حلب في الشمال ودمشق في الجنوب.. وهي أيضًا جزء من تلك المنطقة التي كانت تحت سيطرة النظام منذ البداية. ولكن كان ذلك في عام 2011، وكذلك تشهد تلك المدينة مظاهرات مناهضة للنظام".
وتابع ويدمان قائلا: "الآن ما نراه اليوم هو أن المتمردين، الذين وصلوا إلى البوابات الشمالية لحماة، يحاولون الآن التقدم من الشمال الشرقي والشمال الغربي كذلك.. لكننا نرى أن وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية أفادت بأن التعزيزات الحكومية، كما يقولون، تستخدم المدفعية ويقولون إن الصواريخ ستطلقها على قوات المتمردين المتقدمة وأن طائرات القوات الجوية الروسية والسورية تقصف تلك القوات المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء السورية".
وأضاف: "كثيرًا ما يتعين علينا أن نأخذ هذه الادعاءات بقدر قليل من الحماسة، بأنهم قتلوا ما لا يقل عن 300 شخص، ممن يصفونهم بالإرهابيين، وأسقطوا 20 شخصًا.. طائرات بدون طيار تابعة للمتمردين في تلك المنطقة".