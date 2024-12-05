(CNN)—تستمر الاشتباكات والغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو السوري بدعم من القوات الروسية على مناطق في مدينة حماة السورية التي تشهد اشتباكات ضارية بين فصائل المعارضة وقوات نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

مقاتلون بفصائل المعارضة يستريحون في موقع في الضواحي الشمالية لمدينة حماة بغرب وسط سوريا في 4 ديسمبر 2024. Credit: BAKR AL KASSEM/AFP via Getty Images)

وعن أهمية المدينة، قال المحرر الأول للشؤون الدولية في CNN، بين ويدمان: "إنها مدينة في وسط سوريا تقع على الطريق السريع AM5 الذي يربط حلب في الشمال ودمشق في الجنوب.. وهي أيضًا جزء من تلك المنطقة التي كانت تحت سيطرة النظام منذ البداية. ولكن كان ذلك في عام 2011، وكذلك تشهد تلك المدينة مظاهرات مناهضة للنظام".

Credit: BAKR AL KASSEM/AFP via Getty Images)

وتابع ويدمان قائلا: "الآن ما نراه اليوم هو أن المتمردين، الذين وصلوا إلى البوابات الشمالية لحماة، يحاولون الآن التقدم من الشمال الشرقي والشمال الغربي كذلك.. لكننا نرى أن وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية أفادت بأن التعزيزات الحكومية، كما يقولون، تستخدم المدفعية ويقولون إن الصواريخ ستطلقها على قوات المتمردين المتقدمة وأن طائرات القوات الجوية الروسية والسورية تقصف تلك القوات المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء السورية".

مقاتلون بقصائل المعارضة يستولون على معدات ومركبات عسكرية للجيش السوري التي تم التخلي عنها على الطريق السريع المؤدي إلى دمشق، عند وصولهم إلى بلدة صوران شمال مدينة حماة السورية في 3 ديسمبر 2024 Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

وأضاف: "كثيرًا ما يتعين علينا أن نأخذ هذه الادعاءات بقدر قليل من الحماسة، بأنهم قتلوا ما لا يقل عن 300 شخص، ممن يصفونهم بالإرهابيين، وأسقطوا 20 شخصًا.. طائرات بدون طيار تابعة للمتمردين في تلك المنطقة".