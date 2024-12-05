سوريا.. وزارة الدفاع تُعلن التصدي لطيران مسير "معاد" في أجواء دمشق

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) – أعلنت وزارة الدفاع السورية التصدي لما وصفته بـ"طيران معاد مسير" في أجواء العاصمة دمشق، الخميس، وذلك بعد ساعات قليلة منذ إعلان فصائل المعارضة المسلحة السيطرة على مدينة حماة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية نقلا عن مصدر عسكري: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي منذ قليل لطيران معادٍ مسير في أجواء مدينة دمشق وتم إسقاط طائرتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق الخميس انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة بعد سيطرة المعارضة عليها "حفاظا على أرواح المدنيين".

وأكدت ما تُسمى بـ"إدارة العمليات العسكرية"، المظلة التي تشمل عددا من فصائل المعارضة المسلحة، دخولها إلى مدينة حماة مساء الخميس.