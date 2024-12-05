أول تعليق من الجيش السوري على دخول المعارضة المسلحة إلى حماة

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

هجمات مباغتة وتراجع لقوات الأسد.. ما الذي يجري في سوريا؟

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

(CNN) – أكدت وزارة الدفاع السورية أن فصائل المعارضة المسلحة تمكنت من اختراق محاور عدة في مدينة حماة بعد معارك "ضارية" ضد القوات الحكومية التي أعادت الانتشار والتموضع خارج المدينة "حفاظا على أرواح المدنيين"، وفقا لبيان صدر عن الجيش السوري الخميس.

وجاء في بيان الدفاع السورية: "على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".

وتابعت وزارة الدفاع السورية في بيانها: "وخلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم".

وأردفت الوزارة بالقول: "وحفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدين".

وختمت الدفاع السورية بالقول: "وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة انها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية"، حسب تعبيرها.

وكان قد أعلن الناطق باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبدالغني، في وقت سابق الخميس، دخول فصائل المعارضة إلى عدد من أحياء مدينة حماة و"تحرير" عدد من المعتقلين من سجن حماة المركزي.