نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)—برزت جملة قالها زعيم هيئة تحرير الشام (الجماعة الرئيسية التي تقود هجوم فصائل المعارضة السورية)، أبو محمد الجولاني معلنا دخول قواته إلى مدينة حماة، قائلا: "نحن نعالج جرحا عمره 40 عاما".

زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني بكلمة في قلعة حلب Credit: General Military Command of HTS

ومدينة حماة تتمتع بأهمية رمزية لأنها كانت موقعاً لواحدة من أكبر المذابح وأكثرها وحشية في البلاد في عام 1982، عندما أمر الرئيس حافظ الأسد، والد الحاكم الحالي، جيشه بقمع التمرد، وقد قدر تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 1983 عدد القتلى من الجانبين بما يتراوح بين 10000 و 25000.

Credit: General Military Command of HTS

وكانت حماة أيضًا موقعًا لبعض الاحتجاجات الأولى ضد النظام السوري خلال الربيع العربي في عام 2011

Credit: General Military Command of HTS

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حددت موقعها جغرافيا شبكة CNN، المقاتلين المتمردين وهم يحتفلون، غير مصدقين تقريبًا للتقدم الذي أحرزوه عند دخولهم حماة، إذ يسمع في المقطع: "يا شباب، بلدي يتحرر.. أقسم بالله، نحن داخل مدينة حماة، نحن داخل مدينة حلب.." هكذا هتف أحد المقاتلين وهو يصور نفسه عند دوار الأربعين في حماة.

Credit: General Military Command of HTS

ويذكر أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى صنّفت هيئة تحرير الشام كـ"منظمة إرهابية أجنبية" في 2018، ووضعت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على الجولاني.