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مصر: لأول مرة شركات المحمول تقدم خدمة الشريحة المدمجة eSIM.. ما مميزاتها؟

الشرق الأوسط
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مصر: لأول مرة شركات المحمول تقدم خدمة الشريحة المدمجة eSIM.. ما مميزاتها؟
صورة أرشيفيةCredit: George Frey/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- أًتيحت  لأول مرة في السوق المصرية، الخميس، خدمة الشريحة المدمجة eSIM، بعد انتهاء شركات المحمول من الاختبارات الفنية لتشغيل التقنية الجديدة، وطرحها للمشتركين بأسعار تبدأ من 270 جنيها (5.4 دولار).

وحددت الشركات خطوات تشغيل الخدمة سواء من خلال فروعها أو من خلال التطبيق الإلكتروني لكل شركة، فيما توقع خبير، أن تشهد الخدمة الجديدة إقبالا من المشتركين في ظل ما تقدمه من مزايا أبرزها إتاحة تشغيل أكثر من رقم على هاتف محمول واحد.

و eSIMعبارة عن شريحة رقمية مدمجة ومتكاملة مثبتة داخل أجهزة المحمول الذكية، ويتم تفعيلها من خلال من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، مما يسهم في الحد من الحاجة إلى الأجهزة المادية والشرائح التقليدية، حسب بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووفق بيانات شركات الاتصالات، فإن التقنية الجديدة، تمكن المستخدم من تشغيل أكثر من رقم على جهاز واحد، وكذلك تشغيل الهاتف في حالة السفر للخارج من أي مشغل محمول دون الحاجة لإزالة الشريحة الأصلية، علاوة على تخزين العديد من الملفات التعريفية للمشغلين على جهاز واحد والتبديل بينها، وتُمكن التقنية المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، كما أنها أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية؛ لأنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها.

وتوفر الشريحة للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، كذلك يمكن للمستخدمين نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون الحاجة إلى استبدال الشريحة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، وفق ما ذكره بيان جهاز تنظيم الاتصالات.

ويبلغ عدد مشتركو الهاتف المحمول، أكثر من 111 مليون مشترك بنهاية سبتمبر/ أيلول مقابل 105.07 مليون مشترك خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 5.76%، ومقارنة مع 111.85 مليون مشترك خلال أغسطس/ آب بنسبة انخفاض شهري 0.65%، وفق بيانات وزارة الاتصالات.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، هشام العلايلي، إن خدمة الشريحة المدمجة eSIM ستقدم مزايا عديدة لعملاء المحمول، أبرزها إتاحة تشغيل أكثر من رقم على هاتف محمول واحد، ووفق لإمكانات الهاتف يمكن للعميل تفعيل 10 خطوط بحد أقصى على أن يتم العمل بخطين فقط في وقت واحد، كما يمكن للعميل الانتقال من شركة محمول لأخرى دون تغيير الشريحة الأصلية.

وحدد جهاز تنظيم الاتصالات، خطوات تفعيل eSIM لأرقام التليفون الحالية من خلال زيارة العميل فرع الشركة المشغلة لشراء شريحة مدمجة، والتوقيع على عقد الشريحة eSIM، وأن يتولى مسئول المبيعات تبديل الشريحة التقليدية إلى جديدة على نفس الرقم، وطباعة رمز الاستجابة السريعة QR من النظام الداخلي حتى يقوم العميل بتفعيل الشريحة المدمجة.

وتوقع العلايلي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن يقبل مشتركو المحمول على الاشتراك في الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة، للاستفادة من مزايا التقنية الجديدة، خاصة وأن معظم الهواتف المحمولة في مصر حديثة وتدعم استخدام الشريحة المدمجة، كما أن سعر الخدمة ليس مرتفعا. 

وأشار إلى أهمية التوجه للشريحة المدمجة "كونها صديقة للبيئة، وتساهم في خفض استخدام البلاستيك، وتقليل النفايات الناتجة عن تضرر أو تلف الشرائح التقليدية".

وأتاحت شركات المحمول في مصر لعملائها استبدال الشريحة التقليدية بشريحة مدمجة مقابل 270 جنيها (5.4 دولار)، أما العملاء الجدد تراوحت بين 330 إلى 365 جنيهًا (6.6-7.3 دولار).

من جانبه، قال نائب رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، إن الشركة أطلقت خدمة الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصرية لأول مرة، بهدف تقديم حلول تكنولوجية للعملاء

وتمتلك شركة فودافون، أكبر حصة سوقية بسوق المحمول بإجمالي عدد مشتركين أكثر من 48 مليون مشترك، وفق تصريحات رسمية.

وتوقع عصام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تنتشر تقنية eSIM بشكل كبير بين عملاء الشركة، في ظل عاملين؛ الأول هو انتشار الهواتف الذكية في السوق المصري بشكل كبير، والثاني هو التطور التكنولوجي المستمر الذي يشهده قطاع الاتصالات في مصر، مما يسهم في تسهيل استخدام هذه التقنية.

وكذلك توقع أن يشهد عدد العملاء الذين يستخدمون الشريحة الإلكترونية زيادة كبيرة، حيث يمكن استخدام الشريحة الإلكترونية الجديدة eSIM مع جميع أنواع الهواتف المحمولة الحديثة، مما يجعلها خياراً مرنا ومناسبا لجميع العملاء.

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