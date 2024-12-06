دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، الجمعة، إن الأزمة السورية "حدث داخلي"، لكن لا يمكن غض الطرف عندما تتحكم جماعات مسلحة بسوريا، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف الفياض خلال كلمة ملتقى أمني بمحافظة نينوى، أنه "لا يمكن للعراق غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية"، حسب وصفه، مؤكدا أن العراق يتحسب لأي طارئ لمواجهة ما أسماها "العصابات الإرهابية".

وأوضح فالح الفياض أنه "لا يمكن لنا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا الجماعات الإرهابية المدعومة بأجندات خارجية وتدخلات غربية، والترويج لعصابات داعش"، حسب قوله.

وأكد الفياض أن "العراق وإن لم يكن طرفاً في الأزمة، فإن عليه الوقاية في ظل ما يجري في دولة مجاورة له، وسوريا تمثل مجالنا الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق، وكل من يقول غير ذلك واهم"، حسبما أوردت الوكالة العراقية.

وأشار فالح الفياض إلى أن "ما يريده العراق هو الرغبة في أن ينجو الشعب السوري"، موضحا أنه "لا شراكة حقيقية ما لم نشترك في حمل السلاح والدفاع عن الوطن"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "واع".