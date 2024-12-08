نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- نشر الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان، بحسب بيان يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "في أعقاب الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك دخول أفراد مسلحين إلى المنطقة العازلة، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بنشر قوات في المنطقة العازلة وفي عدة أماكن أخرى ضرورية للدفاع عنه، لضمان سلامة مجتمعات مرتفعات الجولان ومواطني إسرائيل".

وتابع الجيش إنه سيواصل العمل طالما كان ذلك ضروريا في المنطقة "للحفاظ على المنطقة العازلة والدفاع عن إسرائيل ومدنييها"، مؤكدا على أن "الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الأحداث الداخلية في سوريا".

ويذكر أن مرتفعات الجولان هي هضبة استراتيجية استولت عليها إسرائيل من سوريا خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، قبل ضمها رسميا في عام 1981، وتشترك هذه المنطقة الجبلية، التي تمتد على مساحة 500 ميل مربع، في الحدود مع الأردن ولبنان.

ويمكن رؤية العاصمة السورية دمشق من أعلى هضبة الجولان، ويتم فصل الجزء الذي تحتله إسرائيل من المنطقة عن سوريا بمنطقة عازلة تدعمها الأمم المتحدة، وتعتبر هضبة الجولان أرضا محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا تزال سوريا تطالب باستعادتها.