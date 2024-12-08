فيديو تحققت منه CNN: مقاتلو فصائل المعارضة بأرض القصر الرئاسي بدمشق

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- شوهد مقاتلو المعارضة في محيط القصر الرئاسي السوري، بالعاصمة السورية، دمشق، صباح الأحد، بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات تم التحقق منها بواسطة شبكة CNN مقاتلين بالقرب من بوابة منزل تقع على الطرف الجنوبي من أراضي القصر.

ويمكن أن يرى الرجال إطلاق النار في الهواء احتفالاً بمنطقة المدخل المهجورة.

وتجري عملية بحث نشطة عن بشار الأسد، حيث يستجوب المتمردون ضباط الجيش السوري ومسؤولي المخابرات الذين قد يكون لديهم معرفة بتحركاته، وفقًا لمصدر مطلع على عمليات المتمردين.

وأعلنت قوات المعارضة دمشق "حرة" يوم الأحد، زاعمة أن الأسد فر من العاصمة، ولم تتم رؤية الرئيس السوري أو سماع أي شيء عنه علنًا منذ دخول المتمردين العاصمة في وقت مبكر من صباح الأحد.