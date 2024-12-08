إن فاتك ما حدث بدمشق.. إليك ملخصا سريعا لأبرز ما وقع

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)—أعلنت فصائل المعارضة السورية أن العاصمة دمشق "محررة" بعد دخولهم المدينة وسط مقاومة ضئيلة من قوات النظام، بينما زعموا أن الرئيس بشار الأسد فر من العاصمة، ليفقد قبضته التي استمرت لعقود على السلطة.

وتجري عملية بحث نشطة عن الأسد، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات المتمردين، ولم تتم رؤية الرئيس السوري أو سماع أي شيء عنه علنًا منذ دخول المتمردين العاصمة في وقت مبكر من صباح الأحد.

إن إزاحة الأسد، سيضع حداً لأكثر من 50 عاماً من الحكم الاستبدادي لعائلته للدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة، والتي عانت من الصدمات والتمزق لأكثر من عقد من الزمن من الحرب الأهلية.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي إن حكومته مستعدة "للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"، إليك ما يجب أن تعرفه أيضًا:

السيطرة على دمشق: قال مصدر مطلع لشبكة CNN إن عناصر المتمردين يسيطرون على مواقع رئيسية في العاصمة بعد أن اجتاح تحالف المتمردين البلاد في هجوم خاطف، وقال المصدر: "عسكرياً، سقطت دمشق"، وشوهد مقاتلو المعارضة في محيط القصر الرئاسي السوري، صباح الأحد، كما أعلن المتمردون أنهم سيطروا على سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة شمال دمشق.

وقال متحدث باسم الجيش، وهو يقرأ من بيان محاط بما يقرب من عشرة معارضين آخرين، بثه التلفزيون الرسمي، الأحد: "لقد تم تحرير دمشق، والإطاحة بالطاغية بشار الأسد، وتم إطلاق سراح السجناء المظلومين في سجون النظام".

البحث عن الأسد: تجري عملية بحث نشطة عن بشار الأسد، حيث يستجوب المتمردون ضباط الجيش السوري ومسؤولي المخابرات الذين قد يكون لديهم معرفة بتحركاته، وفقًا لمصدر مطلع على عمليات المتمردين.

رئيس الوزراء يدعو للتعاون: قال رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي، في رسالة مسجلة، صباح الأحد، إن الحكومة مستعدة "للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".

ابتهاج في الشوارع: أظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق منها بواسطة شبكة CNN الناس يحتفلون في حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، مع انتشار أخبار فرار الأسد من دمشق، سقطت حلب في أيدي المتمردين قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، عندما شنوا هجومهم الذي اجتاح منذ ذلك الحين العديد من المدن الكبرى.

رد الفعل الأمريكي: كتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يراقب عن كثب" التطورات في سوريا ويبقى على "اتصال دائم مع الشركاء الإقليميين".