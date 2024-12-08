دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار في العاصمة السورية، دمشق، وفقا لشهود عيان في العاصمة لـCNN، وفيما يلي نقدم لكم آخر التطورات أولا بأول:
- فصائل المعارضة السورية يعلنون أن دمشق "حرة" ويزعمون أن بشار الأسد هرب من العاصمة، وكتبت قيادة العمليات العسكرية في تدوينة عبر منصة تلغرام: "نعلن تحرير مدينة دمشق من الطاغية بشار الأسد.. إلى النازحين في كل أنحاء العالم، سوريا الحرة تنتظركم".
- فصائل المعارضة تدّعي السيطرة على سجن صيدنايا سيء السمعة شمال العاصمة، دمشق، وذلك في بيان ورد فيه: " “نبلغ الشعب السوري خبر تحرير معتقلينا وفك قيودهم، وإعلان انتهاء عهد الظلم في سجن صيدنايا".
- الفصائل تتحرك للسيطرة على مكاتب وسائل الإعلام الرسمية في دمشق، بحسب بيان صدر فجر الأحد، ورد فيه: "قيادة العمليات العسكرية تتجه للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لبث إعلان النصر على الأسد.."
- اندلعت مشاهد الفوضى داخل مطار دمشق، فجر الأحد، بالتوقيت المحلي، حيث واصلت قوات فصائل المعارضة السورية تقدمها الخاطف إلى العاصمة، وأظهرت لقطات تم التحقق منها بواسطة شبكة CNN عشرات الأشخاص يمرون بسرعة عبر نقاط التفتيش الأمنية ويسارعون إلى بوابات المغادرة في محاولة للفرار من البلاد، في حين بدا المطار خاليا من الموظفين إلى حد كبير وأظهرت مواقع مراقبة الرحلات الجوية عدم وجود رحلات مغادرة وشيكة.
- يبدو أن قوات فصائل المعارضة دخلت العاصمة السورية، دمشق، حسبما قال أحد السكان لشبكة CNN، حيث أظهرت دفاعات نظام الأسد علامات الانهيار، وقال أحد السكان لشبكتنا: "المتمردون موجودون في برزة"، وهو حي داخل مدينة دمشق، مضيفاً أن الاشتباكات تدور حالياً، مضيفا: "رأيت مقاتلي المعارضة يتحركون عبر الأزقة الداخلية لبرزة باتجاه شارع نادي الشرطة، وأستطيع سماع أصوات اشتباكات عالية جداً، الكهرباء مقطوعة، والإنترنت ضعيف جداً، والناس في منازلهم".
- قال مصدر مطلع على تقدم فصائل المعارضة لشبكة CNN: "من الناحية العسكرية، سقطت دمشق"، وأضاف المصدر أن وحدات الاستطلاع دخلت دمشق خلال الليل بحثا عن الرئيس بشار الأسد لكنها لم تتمكن من العثور عليه"، وأن عناصر خاصة من المقاتلين دخلوا دمشق ويتخذون مواقع رئيسية في "أماكن استراتيجية".
- تقول الفصائل إنها على اتصال مع كبار عناصر نظام الأسد الذين يفكرون في الانشقاق.