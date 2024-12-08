الفصائل تتحرك للسيطرة على مكاتب وسائل الإعلام الرسمية في دمشق، بحسب بيان صدر فجر الأحد، ورد فيه: "قيادة العمليات العسكرية تتجه للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لبث إعلان النصر على الأسد.."

اندلعت مشاهد الفوضى داخل مطار دمشق، فجر الأحد، بالتوقيت المحلي، حيث واصلت قوات فصائل المعارضة السورية تقدمها الخاطف إلى العاصمة، وأظهرت لقطات تم التحقق منها بواسطة شبكة

CNN

عشرات الأشخاص يمرون بسرعة عبر نقاط التفتيش الأمنية ويسارعون إلى بوابات المغادرة في محاولة للفرار من البلاد، في حين بدا المطار خاليا من الموظفين إلى حد كبير وأظهرت مواقع مراقبة الرحلات الجوية عدم وجود رحلات مغادرة وشيكة.