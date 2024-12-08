فيديو يظهر عودة لاجئين سوريين من الأردن بعد انهيار نظام بشار الأسد

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)—توافد لاجئون سوريون مقيمين في الأردن، الأحد، إلى الحدود مع سوريا عائدين لبلادهم بأعقاب انهيار نظام بشار الأسد وإعلان فصائل المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة، دمشق.

ونشرت قناة المملكة الأردنية الرسمية مقطع فيديو على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) لتصريحات لاجئين سوريين عائدين لبلادهم بتعليق: "’شكرا للأردن.. راجعين بخير وسلامة‘.. لاجئون سوريون يغادرون الأردن عائدين إلى بلادهم بعد إعلان إسقاط النظام".

وفي مقطع فيديو آخر نشرته قناة المملكة من أمام مخيم الزعتري للاجئين السوريين ناقلا ردود فعل اللاجئين على سقوط نظام الأسد.

ويذكر أن وزارة الخارجية السورية قالت في أول بيان لها منذ إعلان فصائل المعارضة، السيطرة على العاصمة السورية، دمشق، إن الوزارة وسفاراتها في الخارج ستبقى عاملة لخدمة السوريين، قائلة: "اليوم تُكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا تدشن ميثاقاً وطنياً وميثاقاً وطنياً يجمع السوريين ولا يفرقهم".