نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما فعله سوريون داخل القصر الرئاسي في دمشق بعد الإطاحة بالأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، أن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم" مشددا على أهمية العمل لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي للفوضى، بحسب بيان نشره الديوان الملكي.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني، بعد إعلان المعارضة السورية دخولها دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد ومغادرته سوريا. كما يعد أول تصريح لحاكم عربي بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي على "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن "الأردن لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة، وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي، مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين".

وأشار العاهل الأردني إلى أن "القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده"، مؤكدا أنها ستبقى العين الحارسة في حماية الأردن والأردنيين والحفاظ على مصالح الوطن.

كما ثمن الملك عبدالله الثاني "جهود نشامى حرس الحدود والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على استقرار الأردن"، معربا عن "اعتزازه بعطائهم واستمرارهم في القيام بواجبهم حفاظا على مقدرات الأردن وصون منجزاته".