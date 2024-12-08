الجيش اللبناني يعلن نشر تعزيزات على طول الحدود مع سوريا

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

(CNN)-- أعلن الجيش اللبناني في بيان، الأحد، أنه نشر قوات لتعزيز الأمن على طول الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية مع سوريا، بعد الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد.

وقال الجيش اللبناني إنه "جرى تعزيز الوحدات المكلفة بمراقبة وضبط الحدود الشمالية والشرقية، مع تشديد إجراءات المراقبة. كما تنفذ الوحدات المنتشرة في جميع أنحاء لبنان تدابير استثنائية لحفاظ الأمن وحماية السلم الأهلي".

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا، الأحد، مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، أكد خلاله على "أولوية تشديد السيطرة على الوضع على الحدود، وإبعاد لبنان عن تداعيات التطورات في سوريا"، بحسب بيان حكومي.

كما أكد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للمفقودين في لبنان "على خلفية إطلاق سراح مئات السجناء من السجون السورية".

ويُعتقد أن العديد من المواطنين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية التي استمرت لفترة طويلة في لبنان، تم احتجازهم داخل سجون سورية، وخاصة سجن صيدنايا سيئ السمعة، حيث تم الإبلاغ عن فقدان بعضهم منذ سبعينيات القرن العشرين.