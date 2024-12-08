أول بيان للخارجية السورية بعد انهيار نظام بشار الأسد

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية السورية في أول بيان لها منذ إعلان فصائل المعارضة، السيطرة على العاصمة السورية، دمشق، إن الوزارة وسفاراتها في الخارج ستبقى عاملة لخدمة السوريين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الأحد، إن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستظل ملتزمة بخدمة كافة الأخوة المواطنين وإدارة شؤونهم.

وقال البيان: "اليوم تُكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا تدشن ميثاقاً وطنياً وميثاقاً وطنياً يجمع السوريين ولا يفرقهم".

وكشف مصدر مطلع على عمليات فصائل المعارضة السورية لـCNNفي تصريح سابق أن عملية بحث نشطة تجري عن بشار الأسد، حيث تستجوب القوات ضباط الجيش السوري ومسؤولي المخابرات الذين قد يكون لديهم معرفة بتحركاته.