نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الإعلامي المصري، إبراهيم عيسي، على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفه بأنه "ديكتاتور عربي آخر لم يتعلم من التاريخ"، ورد عليه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بقوله إنهم "لا يتصورون أن هذا اليوم سيأتي نتيجة القمع والسيطرة"، مما أثار تفاعلا.

وقال إبراهيم عيسى في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "الأسد ديكتاتور عربي آخر لم يتعلم من التاريخ، فلا يوجد ديكتاتور واحد تعلم من التاريخ".

وأضاف الإعلامي المصري: "المفجع أن الديكتاتور يسقط والدولة تنهار وتتفكك والفوضى تنتشر وتطيح، لأن الديكتاتور يصنع دولة من ورق، وسلطة من قش، تعتمد علي القهر والقمع. ويسحق أي بدائل أو معارضة مدنية، فيأتي الارهابيون يسحقونه ويسحقون كل شيء، سوريا في طريقها لليبيا أخرى، أو طالبان أخرى، أو هيمنة تركية إخوانية أخرى، ولكنها لن تعود سوريا الأولى"، حسب وصفه.

ورد رجل الأعمال المصري على منشور إبراهيم عيسى قائلا عبر منصة إكس: "كلهم لا يتصورون أن هذا اليوم سيأتي نتيجة القمع والسيطرة، بدليل إن حتى ممتلكاتهم الشخصية يتركونها لعدم الاستعداد، وصور نهب قصر الأسد وأسطول السيارات مضحكة ومحزنة في نفس الوقت"، حسب تعبيره.

وأضاف نجيب ساويرس: "نرجو لسوريا الحبيبة الاستقرار والتقدم".

وكان نجيب ساويرس كتب في منشور سابق عن سقوط نظام بشار الأسد قائلا: "يمهل ولا يهمل، نرجو ونتمنى أن تكون أول ثورة لا تؤدي إلى فوضى وانقسام وظلم، وتصبح سوريا دولة ديمقراطية حرة تحترم حقوق الإنسان، وتحرص على حقوق الأقليات وتحسن معاملتهم".

وأثار المنشور ورد رجل الأعمال المصري تفاعلا، وجاءت أبرز الردود كالتالي: