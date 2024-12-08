"هرب الأسد".. أول تعليق من ترامب على انهيار النظام السوري

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- لجأ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح الأحد للتعليق على الانهيار الواضح لنظام بشار الأسد في سوريا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن "ذهب الأسد. لقد هرب من بلاده. حاميته، روسيا، روسيا، روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، لم تعد مهتمة بحمايته بعد الآن".

وأضاف: "لم يكن هناك سبب لوجود روسيا هناك في المقام الأول.. لقد فقدوا كل الاهتمام بسوريا بسبب أوكرانيا.. روسيا وإيران في حالة ضعف في الوقت الحالي، أحدهما بسبب أوكرانيا والاقتصاد السيئ، والآخر بسبب إسرائيل ونجاحها القتالي".

ثم سلط الرئيس المنتخب الضوء على عدد الجنود الذين قتلوا من الجانبين في الحرب الروسية على أوكرانيا، ودعا إلى إنهاء القتال.

وكتب "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب أن تبدأ المفاوضات" دون أن يحدد الصراع الذي كان يشير إليه.