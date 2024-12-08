نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، في رسالة مسجلة صباح الأحد، إن حكومته مستعدة "للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".

وورد في الرسالة المسجلة: "نحن مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان انتقال سلس وممنهج للمهام الحكومية، والحفاظ على مرافق الدولة".

ودعا غازي الجلالي السوريين إلى حماية المرافق العامة، معتبرا أنها ملك لجميع المواطنين.

وأضاف: "أنا هنا في بيتي، ولم أغادره ولا أنوي الخروج منه إلا بسلام لضمان استمرار عمل المؤسسات العامة ومرافق الدولة، ولبث الأمن والأمان لجميع المواطنين.. نمد أيدينا إلى كل مواطن سوري مهتم بالحفاظ على ممتلكات هذا الوطن... وأحث جميع المواطنين على عدم المساس بأي ممتلكات عامة لأنها في النهاية ملك لهم".

وكتب أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، الجماعة الرئيسية التي تقود المعارضة المسلحة في البلاد، بيانا على منصة تيلغرام يدعو قوات الفصائل إلى ترك مؤسسات الدولة دون أذى، قائلا: "على كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق يمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق لحين تسليمها رسميا، كما يمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

وطرح الجولاني، الخميس، رؤية مختلفة للبلد الذي مزقته الحرب في مقابلة مع شبكة CNN، وفي علامة على محاولته تغيير علامته التجارية، استخدم علانية أيضًا اسمه الحقيقي لأول مرة – أحمد الشرع – بدلاً من أبو محمد الجولاني، وهو الاسم الحركي الذي يُعرف به على نطاق واسع.