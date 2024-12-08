نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)—تُظهر صور تم التقاطها بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على مدينة حماة، مبنى فرع الأمن السياسي التابع للنظام السوري بعد أن دخلته المعارضة في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلن فيه مقاتلو فصائل المعارضة السورية أنهم سيطروا على سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، شمال دمشق، بحسب بيان ورد فيه: "نبلغ الشعب السوري خبر تحرير معتقلينا وفك قيودهم، وإعلان انتهاء عهد الظلم في سجن صيدنايا"، الذي أطلقت منظمة العفو الدولية عليه لقب "المسلخ البشري" في تقرير صدر عام 2017 بعد توثيق عمليات الشنق الجماعية هناك على نطاق واسع.

Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

ويذكر أن سالم المسلط، الزعيم السياسي لفصيل سوري معارض سبق وحضر محادثات السلام عام 2015 في جنيف، وضع خريطة طريق سياسية محتملة في حالة الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد بالكامل في سوريا.

Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

وسالم المسلط هو الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو مجموعة من فصائل المعارضة التي اجتمعت معًا بهدف الإطاحة بنظام الأسد، وقال لشبكة CNN إنه سيكون هناك أولاً انسحاب لجميع الفصائل المسلحة خارج المدن ولن تكون هناك سوى الشرطة المدنية.