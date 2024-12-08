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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أظهر مقطع فيديو رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، يرافقه مقاتلو فصائل المعارضة السورية في العاصمة، دمشق، الأحد، فيما يبدو أنه يسير إلى فندق لتسليم السلطة الحكومية.

Credit: Social media

وأظهر الفيديو جلالي محاطا برجال مسلحين وهو ينزل بعض الدرجات ويدخل سيارة دفع رباعي سوداء مع رجل آخر.

ويظهر في الفيديو رجل يقول: "رئيس الوزراء الأسبق يتوجه مع الفيلق الخامس من أهالي حوران إلى فندق الفور سيزونز للاجتماع وتسليم مؤسسات البلاد لأبطال الجيش الحر".

ويأتي هذا بعد ساعات قليلة على مقطع فيديو نشره رئيس الوزراء أنه يريد "ضمان" عمل المؤسسات العامة ومرافق الدولة والحفاظ على "السلامة والأمن لجميع المواطنين".