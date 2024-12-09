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بشار الأسد وأسرته في روسيا.. ما حقيقة الصورة "المُسربة" للحظة وصوله موسكو؟

الشرق الأوسط
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بشار الأسد وأسرته في روسيا.. ما حقيقة الصورة "المُسربة" للحظة وصوله موسكو؟
صورة أرشيفية لجولة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء يتجولان في أحد شوارع باريس - 10 ديسمبر/كانون الأول 2010. Credit: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

(CNN)-- نشرت حسابات ووسائل إعلام عربية صورة منسوبة للحظة وصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعائلته إلى روسيا، بعد حملة عسكرية لفصائل المعارضة أطاحت بنظامه، الأحد.   

وجاء تداول الصورة مدفوعًا بتقارير عن وصول الأسد إلى روسيا، وكان مصدر رسمي روسي قال لشبكة CNN، مساء الأحد، أن الرئيس المخلوع وعائلته وصلوا موسكو بعد حصولهم على حق اللجوء.

وراجت الصورة التي تُظهر بشار الأسد وزوجته أسماء، برفقة أشخاص آخرين، كانوا يرتدون معاطف شتوية بينما يسيرون في ما يبدو أنه ممر داخل منشأة.

ونُشرت الصورة مع تعليقات، من بينها: "تسريب صورة للحظة وصول بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو"، و"تداول صورة لوصول بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو"، و"صورة أولى لبشار الأسد وأسرته لحظة الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو".

صورة متداولة بسياق مضلل يزعم أنها للحظة وصول بشار الأسد وزوجته إلى العاصمة الروسية موسكو.
صورة متداولة بسياق مضلل يزعم أنها للحظة وصول بشار الأسد وزوجته إلى العاصمة الروسية موسكو.

عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الصورة، وجد أنها تعود إلى للحظة زيارة بشار الأسد وزوجته إلى مستشفى حلب الجامعي، في 10 فبراير/شباط 2023.

الصورة المتداولة مأخوذة من مقطع فيديو لزيارة بشار الأسد وزوجته أسماء إلى مستشفى حلب الجامعي في 10 فبراير/شباط 2023
الصورة المتداولة مأخوذة من مقطع فيديو لزيارة بشار الأسد وزوجته أسماء إلى مستشفى حلب الجامعي في 10 فبراير/شباط 2023Credit: Facebook/moi.gov.sy

كان الأسد يزور مصابي الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في شمال وغرب سوريا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

ونشرت صفحات رسمية، بينها صفحة وزارة الإعلام السورية عبر فسبوك، مقطع الفيديو المأخوذة منه الصورة المتداولة، الذي يؤكد أنها من مستشفى حلب الجامعي وليس موسكو. كما نشرت الرئاسة السورية لقطات مصورة من الزيارة.

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