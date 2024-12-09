بعد رحيل الأسد.. ألمانيا والنمسا توقفان طلبات اللجوء للسوريين

نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

احتفال أفراد من الجالية السورية في برلين بنهاية حكم بشار الأسد - 8 ديسمبر/كانون الأول

(CNN)-- أوقفت ألمانيا والنمسا، الاثنين، طلبات اللجوء للسوريين، بعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة بالنظام في نهاية الأسبوع، بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم الدكتاتوري لعائلة الأسد.

وقالت وزارة الداخلية في فيينا إن النمسا أوقفت على الفور إجراءات اللجوء الجارية للسوريين المقيمين في البلاد.

وأضافت أنها بدأت في النظر في ترحيل الأشخاص إلى سوريا. وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر: "لقد وجهت الوزارة لإعداد برنامج منظم لإعادة وترحيل السوريين إلى سوريا". وقالت الوزارة إن لم شمل الأسر تم تعليقه أيضًا.

وفقًا للوزارة، يعيش حوالي 95 ألف سوري في النمسا. وحتى الآن هذا العام، تم تقديم ما يقرب من 13 ألف طلب لجوء.

وفي الوقت نفسه، ستجمد ألمانيا المجاورة إجراءات اللجوء للسوريين في الوقت الحالي، وفقا لوزيرة الداخلية.

وقالت الوزيرة نانسي فايزر في بيان: "الوضع في سوريا غير واضح للغاية حاليًا".

وأضافت أن هذا يعني "أنه ليس من الممكن حتى الآن التنبؤ بخيارات العودة المحددة وسيكون من المشكوك فيه التكهن بهذا في مثل هذا الوضع المتقلب".

في عام 2015، استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ سوري، لكن المناقشة بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين بدأت بالفعل في البلاد.

واقترح النائب المحافظ ينس سبان مكافأة مالية للسوريين الذين وافقوا على العودة. وقال لقناة NTV التابعة لشبكة CNN: "كخطوة أولى، أود أن أقترح عرضًا. ماذا عن أن تقول الحكومة الفيدرالية إن أي شخص يعود إلى وطنه سوريا، سنستأجر طائرات، وسيحصل على مبلغ أولي قدره 1000 يورو (1060 دولارًا)؟"