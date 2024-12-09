نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) – علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الإثنين، على مقطع فيديو متداول يُظهر فتاة سورية وهي تتحدث عن رغبتها بإطلاق اسم "مصر" على أحد شوارع بلادها بعد سقوط نظام الأسد، واصفا روحها بالجميلة.

وتقول الفتاة في المقطع المتداول: "بما إنه تحررت سوريا بكرا بس لحتى نرجع ونعمرها في شارع بالشام بدنا نسميه شارع مصر تقديرا لكل اللطف والحب يلي غمروا أهل مصر فيه السوريين وقت الي قعدوا عندن".

وتضيف الفتاة السورية قائلة: "طبعا كل الدول العربية وكل الشعوب العربية كتير قابلت السوريين بكتير حب، بس الحب الي أخده السوري بمصر ما كان طبيعي أبدا، فأهلنا المصريين بتجوا ع سوريا آكلين شاربين نايمين بيوتنا مفتوحة لإلكن ما بتدفعوا ولا ليرة بس ردا للجميل الي غرقتونا فيه".

وعلق ساويرس على المقطع بالقول: "هذه هي الروح الجميلة وهي دي اخلاق مصر شكرا ليكي".