الجيش الأمريكي يعلن قصف معسكرات لـ"داعش" في سوريا

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، قصف أكثر من 75 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا.

وقالت "سنتكوم"، في بيان: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أننا لن نسمح لداعش بإعادة تشكيل نفسه والاستفادة من الوضع الحالي في سوريا".

وأضافت أنها "نفذت عشرات الغارات الجوية الدقيقة التي استهدفت معسكرات وقيادات داعش في وسط سوريا، كجزء من المهمة المستمرة لتعطيل التنظيم وإضعافه وهزيمته، من أجل منعه من القيام بعمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".

وتابعت: " تم ضرب أكثر من 75 هدفًا باستخدام أسلحة متعددة مثل الطائرات بي-52، وإف-15، وأيه-10، وتجري عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الضربات، ولا توجد مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين".

وذكرت القيادة المركزية أنها بـ"التعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، ستواصل تنفيذ ضربات لتقليص القدرات العملياتية لداعش حتى خلال هذه الفترة الديناميكية في سوريا".

وذكر قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل إريك كوريلا، في البيان: "يجب على جميع المنظمات في سوريا أن تعلم أننا سنحاسبها إذا تعاونت مع داعش أو دعمتها بأي شكل من الأشكال".