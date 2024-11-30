دخول المعارضة السورية مدينة حلب.. نظرة على دور أمريكا في سوريا

دخول المعارضة السورية مدينة حلب.. نظرة على دور أمريكا في سورياالشرق الأوسطنشر السبت، 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2024بعد الهجوم السريع الذي شنته قوات المعارضة السورية على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، تراقب الولايات المتحدة الوضع في سوريا عن كثب، رغم عدم وجود تدخل عسكري أمريكي مباشر في هذا الصراع.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، أورين ليبرمان، من البنتاغون.وأيضًا.. 3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح"سخرية" الوضع في حلب.. خبير بالشأن السوري يعلق على وضع بشار الأسد ودور تركيا وتقارير "سيطرة كاملة" لفصائل المقاومةقراءة المزيدأمريكاإيرانسورياالجيش الأمريكيالجيش السوريالجيش السوري الحرحزب الله