دخول المعارضة السورية مدينة حلب.. نظرة على دور أمريكا في سوريا

بعد الهجوم السريع الذي شنته قوات المعارضة السورية على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، تراقب الولايات المتحدة الوضع في سوريا عن كثب، رغم عدم وجود تدخل عسكري أمريكي مباشر في هذا الصراع.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، أورين ليبرمان، من البنتاغون.

وأيضًا.. 3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح