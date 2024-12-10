نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "ستعترف وتدعم بشكل كامل" الحكومة السورية الجديدة التي يختارها الشعب السوري، والتي تلتزم بأربعة مبادئ رئيسية.

وهذا هو أول تعهد صريح بالاعتراف من الولايات المتحدة بعد سقوط نظام بشار الأسد هذا الأسبوع.

وقال بلينكن في بيان: "تؤكد الولايات المتحدة دعمها الكامل للانتقال السياسي بقيادة سورية... يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وأضاف أن "عملية الانتقال والحكومة الجديدة يجب أن تلتزما أيضًا بالتزامات واضحة باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها، وضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وتدميرها بأمان". ودعا بلينكن "جميع الدول" إلى "دعم عملية شاملة وشفافة والامتناع عن التدخل الخارجي".

وقال بلينكن: "ستعترف الولايات المتحدة وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية المستقبلية الناتجة عن هذه العملية. نحن على استعداد لتقديم كل الدعم المناسب لجميع المجتمعات والدوائر المتنوعة في سوريا".

يأتي هذا في وقت أعلن محمد البشير تكليفه بتشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة حتى مارس/آذار المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان البشير رئيسًا لـ"حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، التي ظلت خارج سيطرة نظام الأسد لسنوات.