إسرائيل تعلن تدميرها الأسطول البحري السوري

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، إن البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول البحري السوري.

وقال يسرائيل كاتس خلال زيارة لقاعدة حيفا البحرية: "عملت البحرية الليلة الماضية لتدمير الأسطول السوري، وكان ذلك نجاحًا كبيرًا".

وأظهر مصور لوكالة فرانس برس تدميرًا واسع النطاق للسفن العسكرية في القاعدة البحرية السورية في اللاذقية غرب سوريا.

وأضاف كاتس: "عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في سوريا على مدى الأيام القليلة الماضية لاستهداف وتدمير القدرات الاستراتيجية التي تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل".

بعد انهيار نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، شنت إسرائيل غارات جوية على مناطق متفرقة من سوريا، ونشرت قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أُنشئت في عام 1974

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وأفادت إذاعة "صوت العاصمة"، وهي مجموعة ناشطة سورية، أن القوات الإسرائيلية تقدمت حتى قرية بقعصم، على بُعد حوالي 25 كيلومترًا من دمشق، وعلى بُعد عدة كيلومترات بعد الجانب السوري من المنطقة العازلة. ولم تتمكن شبكة CNN بشكل مستقل من تأكيد هذا الادعاء، لكن القرية تقع في سفوح جبل الشيخ السوري، الذي استولت عليه القوات الإسرائيلية، الأحد.

كان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد ضرورة وقف التحركات والقصف الإسرائيلي داخل الأراضي السورية،

وقال بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الثلاثاء: "لست على اتصال مع الإٍسرائيليين ولكن الأمم المتحدة في نيويورك على تواصل معهم. حفظة السلام في مرتفعات الجولان في تواصل يومي مع الإسرائيليين. وبالطبع الرسالة من نيويورك هي نفسها وتتمثل في أن تلك الاعمال انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".