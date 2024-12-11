الجيش الأمريكي: إحباط هجمات حوثية على مدمرتين وسفن في خليج عدن

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إحباط هجمات شنها الحوثيون في اليمن على على مدمرتين وسفن أثناء عبور خليج عدن خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نجحت المدمرتان ستوكديل وأوكين في التصدي لهجمات للحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار أثناء عبورهما خليج عدن، يومي الاثنين والثلاثاء".

وكانت المدمرتان ترافقان 3 سفن تجارية مملوكة ومدارة من قبل الولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي.

وأضاف البيان أن "الهجمات المتهورة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار".