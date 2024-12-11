(CNN)-- أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سوريا إلغاء حظر التجوال في مدينة دمشق وريفها، داعية المواطنين إلى العودة إلى أعمالهم "لبناء سوريا جديدة".

وقالت إدارة العمليات العسكرية في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السورية: "أهلنا الكرام في مدينة دمشـق وريفهـا نحيطكم علمًا بـأن إدارة العمليـات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة، كما نهيب بأهلنا العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم ويساهموا معنا ببناء سـوريا الجديدة".

وفي سياق متصل، قال قائد الإدارة، أحمد الشرع في تصريحات أدلى بها الأربعاء: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببًا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا، ونطالب الدول بتسليمنا من فر إليهم من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم".

ووجّه الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، رسالة تهنئة إلى أهالي مدينة دير الزور بعد سيطرة إدارة العمليات العسكرية عليها، قائلا: "نبارك لأهلنا في دير الزور تحرير بلدهم بعد سنين من الصبر والهجرة، يأتي هذا التحرير كرد جميل لأهل الشرقية الكرام، أهل الفزعة والمدد".