الجولاني يعلق على مخاوف دول أجنبية من الحرب مع سوريا بعد سقوط الأسد

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

"هذا النصر تاريخ جديد للمنطقة".. شاهد كلمة الجولاني من الجامع الأموي في دمشق

(CNN)-- قال أبو محمد الجولاني، قائد القوات التي أطاحت بالرئيس السوري، بشار الأسد، إن الحكومات الأجنبية لا ينبغي أن تقلق بشأن ما سيحدث في البلاد، معتبراً أن سوريا "ليست مستعدة" لحرب أخرى.

وأضاف الجولاني، زعيم جماعة هيئة تحرير الشام وهي الجماعة الإسلامية الرئيسية في ائتلاف فصائل المعارضة الذي أطاح بالنظام، للصحفيين في العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، إنه لا ينبغي للدول الأجنبية أن تشعر بمخاوف غير ضرورية.

وقال الجولاني: "كان الخوف من وجود النظام.. لقد ذهب النظام الآن.. البلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار وتتجه نحو الاستقرار".

وتابع الجولاني: "الناس مرهقون من الحرب، لذا فإن البلاد ليست مستعدة لحرب أخرى ولن تدخل في حرب أخرى.. مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام الذي ارتكب المجازر التي نشهدها اليوم".