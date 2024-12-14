(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "اتخاذ إجراءات صارمة" ضد الميليشيات المدعومة من طهران في بلاده، ومنع إيران من نقل الأسلحة عبر العراق إلى الميليشيات في سوريا.

ووصف المسؤول الطلبات بأنها "واسعة النطاق"، وأشار إلى أنه ستكون هناك مناقشات على مستوى أدنى بشأن التفاصيل في الأيام المقبلة.

وتابع أن بلينكن أشار إلى أن "سوريا في حالة هشة لذا من المهم ألا يقوم أحد، وخاصة إيران، بأي شيء من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار"، وذكر أيضا أن "إيران ضعيفة للغاية، وهناك الكثير من الاستياء في سوريا بشأن دور إيران في دعم نظام الرئيس المخلوغ يشار الأسد، لذا فإن الآن سيكون وقتًا جيدًا لإيران لممارسة سيادتها"، وقال السوداني إنهم "لا يريدون الانجرار إلى صراع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول رد رئيس الوزراء العراقي.