نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- زار قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل إريك كوريلا سوريا، الثلاثاء، حيث اجتمع بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد أيام فقط من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "زار الجنرال إريك كوريلا القادة العسكريين والجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى شركائنا في هزيمة داعش، قوات سوريا الديمقراطية، في عدة قواعد في سوريا".

وأضافت: "تلقى تقييما مباشرا لتدابير حماية القوات، والوضع المتطور بسرعة، والجهود الجارية لمنع داعش من استغلال الوضع الحالي".

وهناك ما يقرب من 900 جندي أمريكي في سوريا.

ولطالما كانت الولايات المتحدة شريكة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في العمليات ضد داعش في سوريا.

و"قسد" مجموعة منفصلة عن جماعة هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام الأسد.

وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن كوريلا بعد اجتماعاته في سوريا، زار بغداد واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقادة عسكريين، إلى جانب قائد القوات المشتركة الأمريكية لعملية "العزم الصلب" بهدف "تقييم مهمة هزيمة داعش داخل العراق وسوريا".