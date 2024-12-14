نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)-- اتهم زعيم فصائل المعارضة السورية، محمد الجولاني، إسرائيل بـ"تجاوز خطوط الاشتباك"، بعد يوم من أمر وزير الدفاع الإسرائيلي القوات بالبقاء على أرض جبل الشيخ، أعلى قمة في سوريا.

وقال الجولاني لقناة "تلفزيون سوريا"، القريبة من المعارضة، السبت: "انتهت حجج إسرائيل"، موضحًا أنه "لا توجد حجج لتدخل خارجي الآن في سوريا"، بعدما أنهت الفصائل وجود إيران في البلاد.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على أعلى قمة في سوريا كجزء مما قالت حكومة إسرائيل إنه محاولة لتأمين منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا بعد سقوط دمشق لفصائل المعارضة الأسبوع الماضي.

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الاحتلال مؤقت، لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الجمعة، أمر القوات بأن تستعد للتحضير لظروف الشتاء القاسية، ما يشير إلى أن إسرائيل تسعى للبقاء لفترة أطول.

في حين أن هذا أغضب فصائل المعارضة السورية، أقر الجولاني، واسمه الحقيقي أحمد الشرع، في مقابلته أنهم "لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالانخراط في أي صراع بالنظر إلى حالة سوريا الضعيفة".

وفي الوقت نفسه، قال الجولاني أيضًا إن الفصائل لا ترغب في استفزاز روسيا - التي دعمت نظام الأسد عسكريًا - وأنهم منحوا موسكو فرصة لإعادة تقييم علاقتها مع الحكام الجدد في سوريا.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن موسكو كانت على اتصال مع الفصائل السورية، وأن ضمان أمن القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية في سوريا كان "ذا أهمية قصوى".

وأشار الجولاني أيضًا إلى أنه لا ينبغي أن تقود سوريا عقلية "الثورة"، بل كدولة، مؤكدًا أن "هناك حاجة إلى قانون ومؤسسات".