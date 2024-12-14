ماذا يحصل في جنين والعملية التي تقوم بها قوات أمن فلسطينية؟

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- بدأت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية عملية لمكافحة من تصفهم بـ"الخارجين عن القانون" المتشددين في جنين.

صور انتشار أمني فلسطيني في جنين في الـ6 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

وقالت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس عبر قناتها على منصة تلغرام، إن يزيد جعايسة، أحد قادة "كتيبة جنين"، قُتل برصاص قوات الأمن الفلسطينية في مخيم جنين للاجئين، وتضم كتيبة جنين أعضاء في عدد من الجماعات المسلحة.

Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

وقالت القوات الأمنية، السبت، إنها أحبطت محاولة تفجير سيارة مفخخة في مخيم اللاجئين "كان من المقرر تفجيرها بين المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية".

Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

وأضافوا أن القنبلة أعدها من ينتمون إلى "داعش"، في إشارة لارتباط بتنظيم داعش الإرهابي، الذين فجروا سيارة مفخخة أخرى وسط مدينة جنين مؤخرا، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

وقال الناطق باسم القوات الأمنية الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن العملية بدأت فجر السبت، وتهدف إلى "القضاء على الفتنة والفوضى في مخيم جنين".