ماذا رصدت الأقمار الصناعية في قاعدتي حميميم وطرطوس بعد سقوط الأسد؟

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية، الجمعة، أن روسيا تقوم بإعداد معدات عسكرية لنقلها من سوريا.

ففي قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في شمال غرب سوريا، كانت طائرتان للنقل العسكري الثقيل من طراز AN-124 موجودتين في المطار ومقدمتهما مفتوحة، الجمعة، لتحميل معدات.

وفي نفس القاعدة الجوية، تم تفكيك مروحية هجومية من طراز Ka-52 - مما يشير على الأرجح إلى أنها كانت تستعد للنقل.

وفي الوقت نفسه، تم تعبئة أجزاء من وحدة الدفاع الجوي S-400 - نظام صواريخ أرض- جو روسي للنقل.

قاعدة حميميم Credit: Maxar Technologies

وقال الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مايكل كوفمان، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "باختصار، الانسحاب جار، وما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا خروجا كاملا، هناك مؤشرات وشائعات تشير إلى ذلك، ولكن من الأفضل انتظار الأدلة".

وأظهرت صور ماكسار أن قاعدة طرطوس البحرية ظلت دون تغيير إلى حد كبير منذ الصور التي التقطت، الثلاثاء، والتي أظهرت سفينتين حربيتين قبالة الساحل.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن ضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والبعثات الدبلوماسية في سوريا "ذو أهمية قصوى"، مشيرا إلى أن موسكو حافظت على الاتصال بالقيادة الجديدة في دمشق.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقديم تفاصيل حول عدد القوات الروسية الموجودة في سوريا أو حالة عمليات الإجلاء المحتملة.