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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مسؤولون إسرائيليون: اتفاق الرهائن أقرب من أي وقت.. هل نتنياهو مستعد لإبرامه؟

الشرق الأوسط
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(CNN)-- أعرب وزراء إسرائيليون كبار عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في اجتماع لحزبه، الاثنين: "أنا أكثر تفاؤلاً مما لو سألتموني قبل شهر"، لكنه حذر من أن العملية لم تنته بعد.

وقال ساعر: "عليكم أن تتأكدوا من أن الأمر سينتهي بطريقة جيدة وأن تتذكروا أيضًا أن كل جملة تُقال لها تأثير على العائلات ويجب أن تكونوا مسؤولين في هذا الأمر أيضًا".

وأضاف أن إسرائيل "يجب أن تتبع مسارًا يسمح لنا برؤية الرهائن يعودون في أقرب وقت ممكن. قد يكون من الممكن أن يؤدي الانحراف في كل مرة في اتجاه جديد إلى تأخير الأمور كثيرًا، لذلك أنا أؤيد استنفاد هذا الجهد".

كما أشار وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى القتال في قطاع غزة وإمكانية التوصل إلى صفقة رهائن. وبحسب الرواية الرسمية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، قال كاتس: "نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من أي مرحلة أخرى منذ الاتفاق السابق وأن هذا يشكل أولوية".

تم إطلاق سراح 81 إسرائيليًا و24 مواطنًا أجنبيًا خلال صفقة مبدئية مع حماس في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني 2023. 

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يوجد حاليًا 100 رهينة محتجزين في غزة، منهم 96 تم أخذهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 5 ديسمبر/كانون الأول.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "الحاجة إلى استكمال انتصار إسرائيل" وناقش الرهائن "مطولًا".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل بلا هوادة لإعادة جميع رهائننا، الأحياء والأموات. اسمحوا لي أن أضيف أنه كلما قللنا من مناقشة هذا الأمر كان ذلك أفضل".

وفي الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين في القدس، إنهم "يتطلعون إلى إبرام" اتفاق بشأن احتجاز الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار بعد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين. 

وأضاف سوليفان أنه سيسافر إلى قطر ومصر لمواصلة المفاوضات مع وسطاء آخرين مشاركين في المحادثات في سعيهم لإبرام اتفاق قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه. وقال سوليفان، الخميس: "تلقيت إحساسًا اليوم من رئيس الوزراء - إنه مستعد لإبرام صفقة".

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