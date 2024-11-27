الدكتور حسام أبو صفية، أحد آخر الأطباء في شمال غزة، يوثق الرعب داخل مستشفى "كمال عدوان" في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المتجدد الذي بدأ في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وتصحبنا مراسلة شبكة CNN جمانة كرادشة في جولة عبر ما رواه لنا.

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