دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، أنها تمكنت من كشف وضبط "شبكة إجرامية" تمتهن تهريب المخدرات، تضم 4 مصريين ومواطنا سعوديا، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو لضبط شبكة التهريب والترويج.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قوله إنه "في إطار جهود مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت الوزارة من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات، عبر مؤسسة استيراد نحل محلية".

وأوضح المصدر أنه "تم القبض على عناصر الشبكة المكونة من 5 أشخاص، 4 وافدين من الجنسية المصرية ومواطن، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات، وذلك باستيراد خلايا نحل عبر مؤسسة مناحل، وإخفاء أقراص الإمفيتامين المخدر داخلها وشحنها إلى المملكة، واستقبالها ونقلها في مركبة (برّاد) إلى محافظة الدرب بمنطقة جازان، وترويجها، والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"، طبقا لما ذكر البيان.

كما ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، قبضت على 19 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 380 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".

وفي الوقت نفسه، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، الأحد، على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 154 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، بحسب وكالة "واس".