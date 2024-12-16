السعودية.. الأمن يعتقل مواطنا يحمل "مجسّما" لسلاح ناري من أجل التباهي

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء الأحد، أنه تم القبض على مواطن يحمل سلاحا ناريا في منطقة الرياض، تبين أنه مجسّم من أجل التباهي ولفت الأنظار.

وقال الأمن السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي لحمله سلاحًا ناريًا، تبيّن أنه (مجسّم) للتباهي ولفت الأنظار إليه".

وأضاف الأمن العام السعودي، أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورة للمواطن بعد القبض عليه، وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".