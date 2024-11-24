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نشر الأحد ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن شرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو وسلب محال تجارية.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، لارتكابهم حوادث سطو وسلب محال تجارية".

وأضاف منشور الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة للأشخاص الثلاثة بعد القبض عليهم وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".