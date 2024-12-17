الجيش الأمريكي يعلن استهداف منشأة تابعة للحوثيين.. ويوضح أهميتها

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، تنفيذ غارة جوية ضد منشأة تابعة للحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نفذت قوات القيادة المركزية غارة جوية دقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون المدعومون من إيران".

وأضافت: "المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وأكدت أن الغارة "تعكس التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي".