حماس: التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "ممكن"

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- قالت حركة حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة "ممكن"، بعد "مناقشات جادة وإيجابية" في العاصمة القطرية الدوحة، طالما لم تفرض إسرائيل شروطًا جديدة.

وأكدت حماس، في بيان لها الثلاثاء، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطريين والمصريين فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وقال مسؤول في حماس لشبكة CNN: "الأجواء أكثر إيجابية وتفاؤلاً بالتوصل إلى اتفاق، طالما لم يفرض نتنياهو شروطًا جديدة أو لم تحدث تغييرات دراماتيكية".

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت شبكة CNN أن فريقًا فنيًا إسرائيليًا كان في الدوحة لعقد اجتماع مع وسطاء قطريين لمناقشة معايير اتفاق وقف إطلاق النار وأسرى غزة.

وأفادت شبكة CNN أن الاجتماعات تم الترويج لها باعتبارها "مؤشرًا على ما إذا كان الاتفاق قريبًا أم لا".