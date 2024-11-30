توفي ثلاثة فلسطينيين سحقًا، الجمعة، أثناء وقوفهم في طابور خارج مخبز في وسط غزة وسط أزمة غذائية متفاقمة في القطاع، وفقًا لمسؤولي مستشفى فلسطينيين.

في ما يشبه أمواجًا بشرية متلاطمة ، تتدافع الأجساد المتراصة فوق بعضها البعض نحو نفس الهدف.. رغيف الخبز للبقاء على قيد الحياة.

موجة تلو الأخرى من الفلسطينيين المضطربين في هذا المخبز في وسط غزة، يكافحون من أجل إطعام أنفسهم وأسرهم للحصول على خبز اليوم.

مشاهد توثق الفوضى الحاصلة في الخارج من خلال منفذ بيع الخبز من داخل المخبز. وفي الخارج يصبح حجم اليأس واضحًا، وهذا مجرد مخبز واحد.

يقول شاب ممن لم يوفق بالحصول على الخبز في الطابور: "لقد وقفت لمدة أربع ساعات محاولًا الحصول على رغيف واحد من الخبز، أربع ساعات وما زلت غير قادر على إحضار الخبز إلى المنزل".

يقول برنامج الغذاء العالمي إن جميع مخابزه في وسط غزة قد أغلقت مؤقتًا الآن بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

ولدى جيريمي دايموند مراسل شبكة CNN المزيد من التفاصيل.