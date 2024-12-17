هل أغلقت إيران مجالها الجوي أمام رحلات الطيران؟ مسؤول يوضح

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

رحلات جوية تجارية تتجنب المجال الجوي الإيراني في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما علقت إيران جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، بعد الهجمات الإسرائيلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، على ما قال إنها "شائعات" تحدثت عن إغلاق المجال الجوي للبلاد، مؤكدا أنه مفتوح وأنه لا يوجد قرار بوقف الطيران، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال يازرلو في تصريحات مساء الاثنين: "تتم الرحلات الجوية وفقًا للخطط التي وضعتها جميع شركات الطيران".

وأوضح المسؤول الإيراني: "المجال الجوي للبلاد مفتوح ولا يوجد وقف للطيران".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطيران المدني: "لم يتم إصدار أي إشعارات طيران جديدة بهذا الشأن خلال الأيام الأخيرة"، طبقا لما أوردت وكالة "إرنا".

وأشار يازرلو إلى أنه "تم بالفعل إصدار إشعارات نشاط الطيران في المناطق التي تستخدمها الإدارات العسكرية المختلفة بشكل شهري، وهو ما لا يتعارض مع أنشطة الطيران المدني"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وكانت إيران أعلنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعليق جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، بعد أن شنت إسرائيل هجمات على مواقع إيرانية.