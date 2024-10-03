إيران تعلن عن قرار جديد بشأن أجوائها أمام رحلات الطيران

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(CNN)-- أعلنت إيران، الخميس، إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية، بعدما أمرت بإغلاقه، مساء الثلاثاء، في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية: "بعد ضمان ظروف طيران مواتية وآمنة وإنهاء القيود، يُسمح لشركات الطيران بإجراء عمليات الطيران اعتبارًا من الساعة الـ5 صباح اليوم"، طبقا لوكالة "إرنا".

وكانت المنظمة أعلنت في وقت متأخر الثلاثاء، أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية في كل أنحاء البلاد حتى صباح الأربعاء، ومُدد الإلغاء في وقت لاحق حتى يوم الخميس.

وجاء إغلاق المجال الجوي الإيراني قبل إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات بعشرات الصواريخ على إسرائيل.