نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، أن مواطنين إيرانيين يواجهان اتهامات فيما يتعلق بضربة بطائرة بدون طيار قتلت 3 جنود من الجيش الأمريكي، وأصابت العشرات في الأردن في وقت مبكر من هذا العام.

وتم توجيه اتهامات للرجلين، مهدي محمد صادقي (42 عاما) ومحمد عابديني (38 عاما)، بالتآمر لتصدير معدات إلكترونية من الولايات المتحدة إلى إيران.

وصادقي، وهو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية، يعيش في ماساتشوستس وظهر لأول مرة في المحكمة، الاثنين.

وتم توجيه اتهامات لعابديني أيضًا بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية "الحرس الثوري" الإيراني، وقبض عليه الاثنين في إيطاليا.

وتواصلت شبكة CNN مع محامي صادقي للتعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كان عابديني لديه محام.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العدل، عمل الرجلان على التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال إرسال تكنولوجيا أمريكية من شركة تصنيع الإلكترونيات الدقيقة التي يعمل بها صادقي في ماساتشوستس إلى شركة عابديني الإيرانية التي تصنع وحدات الملاحة المستخدمة في برنامج الطائرات بدون طيار العسكرية لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

وأفاد مسؤولون أمريكيون لـ CNN أن 3 جنود من الجيش الأمريكي قُتلوا وأصيب أكثر من 30 من العسكريين في هجوم بطائرة بدون طيار على موقع عسكري أمريكي صغير في الأردن في يناير/ كانون الثاني.

وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران العدو في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

ونفت إيران أي تورط في الهجوم على الموقع العسكري "البرج 22".

ووفقا للبيان الصحفي، وجد تحليل مكتب التحقيقات الفيدرالي للطائرة بدون طيار، التي تم استردادها من موقع الهجوم، أنها استخدمت نظام ملاحة من صنع شركة عابديني.

وأفادت CNN أن الطائرة بدون طيار المعادية اتبعت طائرة بدون طيار أمريكية مختلفة أثناء اقترابها من الموقع العسكري الأمريكي على طول الحدود السورية، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة بدون طيار المعادية تتبع الطائرة الأمريكية عمدا أم أنها كانت مصادفة.