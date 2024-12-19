جيش إسرائيل يقصف اليمن بعد ساعات من هجوم الحوثيين فجر الخميس

نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- ضرب الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في اليمن في وقت مبكر الخميس، بعد ساعات فقط من شن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران هجوما على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك على الموانئ والبنية التحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، جاءت ردا على هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل خلال العام الماضي، والتي تم اعتراض معظمها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في تحذير لقادة الحوثيين بعد الضربات إن "يد إسرائيل الطويلة ستمتد إليكم أيضًا.. من يرفع يده على دولة إسرائيل تقطع يده، ومن يؤذينا يضره سبعة أضعاف".

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن الضربات الإسرائيلية استهدفت محطتي كهرباء حزاز وذهبان بالقرب من العاصمة، وميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية، حيث تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والحوثيين منذ أشهر مع شن إسرائيل حربها على حماس في غزة في أعقاب هجمات الجماعة الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر، مع تحذير زعماء العالم من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق فجر الخميس، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.